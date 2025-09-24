window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 24 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Hoy tu mirada estará en la prosperidad financiera y en tus valores. Aunque quieras acelerar resultados, evita la ansiedad de buscarlo todo ahora o forzar tu lugar en lo social. La clave será balancear ingresos y gastos, cuidando tu bolsillo con sensatez.

Horóscopo de amor para Virgo

Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

