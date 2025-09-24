Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 24 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 24 de septiembre.

Leo: te enfrentas a una jornada que invita a sacar tu fuerza interior y capacidad de liderazgo

En el plano de la salud, tu cuerpo te pedirá equilibrio: el exceso de tensión acumulada podría pasar factura si no prestas atención a tus horas de descanso. Una caminata ligera o una actividad relajante serán más poderosas de lo que imaginas.

En la familia, se avecina un momento de unión especial. Un gesto de afecto o una charla inesperada podría fortalecer lazos que parecían enfriarse. La clave estará en tu capacidad de escuchar y dar espacio a quienes más quieres, sin imponer siempre tu visión.

En el trabajo, tu creatividad será el motor que impulse soluciones distintas a las de los demás. Una propuesta puede llegar a tus manos y colocarte bajo la mirada de superiores o compañeros que valorarán tu iniciativa. Hoy es día para confiar en tu instinto y arriesgarte un poco más de lo habitual.

En el amor, la pasión toma protagonismo. Los solteros tendrán la oportunidad de conectar con alguien que les sorprenda por su forma de pensar, mientras que los comprometidos sentirán la necesidad de reavivar la chispa con pequeños detalles. Tu magnetismo atraerá miradas, pero dependerá de ti decidir cómo manejarlo.

En la suerte, un dinero inesperado podría rondar tu entorno. Tal vez un pago pendiente, un bono o un gesto generoso de alguien cercano. No lo gastes de inmediato; podría servirte como base para un proyecto personal que tienes en mente.

Consejo del día: escucha más y habla menos, la claridad llega en silencio.

Números de la suerte: 7, 88, 143, 276, 411.