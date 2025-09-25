window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Asumir un rol social más activo te conectará con nuevas oportunidades. Interactuarás con personas de fuerte carácter y podrías involucrarte en proyectos comunes. Sin embargo, surgirán rivalidades y choques de liderazgo. Será fundamental mantener el compromiso para que puedas avanzar.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending