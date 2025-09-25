Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 septiembre de 2025
Asumir un rol social más activo te conectará con nuevas oportunidades. Interactuarás con personas de fuerte carácter y podrías involucrarte en proyectos comunes. Sin embargo, surgirán rivalidades y choques de liderazgo. Será fundamental mantener el compromiso para que puedas avanzar.
