Horóscopo de hoy para Libra del 25 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La economía se convierte en prioridad y sentirás necesidad de potenciar tus recursos. Si trabajas en relación de dependencia, es momento ideal para solicitar un aumento. También surgirán iniciativas que favorezcan tu independencia financiera. La clave estará en atreverte a dar pasos audaces.

Horóscopo de amor para Libra

Aprecias y disfrutas las interacciones y conversaciones animadas con tu pareja. Si tienes algo importante que transmitir eres capaz de hacer que se sepan tus intenciones y fácilmente expones tu punto de vista. Necesitas hacer planes realistas para el futuro y mostrar el deseo de apoyar cualquier preocupación que tu pareja pueda tener.

Horóscopo de dinero para Libra

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

