Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 25 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 25 de septiembre.

Leo: hoy el universo pone a prueba tu fortaleza interior y tu capacidad para adaptarte

En la salud, podrías sentirte con altibajos de energía, pero una pequeña pausa y mejor organización en tu rutina serán suficientes para recuperar vitalidad.

En el ámbito familiar, un reencuentro o conversación pendiente puede devolverte la tranquilidad que necesitabas, siempre y cuando evites imponer tu opinión y escuches más de lo habitual.

En el trabajo, es un día que abre caminos a nuevas oportunidades, ya sea a través de un reconocimiento inesperado o la posibilidad de demostrar tu talento en un proyecto importante.

El amor se presenta intenso: quienes están en pareja podrían experimentar un acercamiento sincero, mientras que los solteros atraerán miradas gracias a su carisma natural. En cuanto a la suerte, se avecina una sorpresa ligada al dinero, quizá un pago atrasado o un beneficio extra que no esperabas.

Consejo del día: escucha más y habla menos, ganarás respeto y claridad.

Números de la suerte: 19, 74, 118, 263, 402.