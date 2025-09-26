window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de septiembre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 26 de septiembre.

Aries

El viernes llega con un aire vibrante que enciende tus ganas de moverte, disfrutar y atreverte a más. Todo aquello que antes parecía un obstáculo se convierte en un trampolín que te impulsa a abrir caminos y celebrar cada paso como un logro. Tu entusiasmo contagia, y la confianza que proyectas inspira a quienes te rodean a acompañarte en nuevas aventuras.

En lo personal, es un día para dar espacio a lo que en verdad enciende tu chispa, dejando atrás rutinas que ya no te suman. Las conversaciones y encuentros adquieren un brillo distinto, pues tu energía invita a la autenticidad y la diversión compartida. Lo que hoy siembres en tus relaciones y proyectos se transformará en recuerdos y aprendizajes que te motivarán aún más.

Consejo: disfruta este viernes con todo lo que te apasiona y atrévete a apostar por aquello que te emociona; la vida responde con la misma intensidad con la que la celebras.

