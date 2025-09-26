Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 septiembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de septiembre de 2025.

03/21 – 04/19

Negociaciones sobre finanzas, inversiones o bienes compartidos se verán favorecidas. Además, el deseo de intimidad con tu pareja se intensificará, brindando satisfacción física y emocional. Aprovecha este impulso para conocerte mejor a ti mismo y profundizar la conexión en el lecho.

04/20 – 05/20

Tu vida en pareja te brindará la oportunidad de trasmutar heridas, sanar y dejar atrás resentimientos. La persona que amas podría hacerte una revelación. Esta etapa permitirá profundizar en la conexión, resolver asuntos pendientes y fortalecer el compromiso mutuo.

05/21 – 06/20

Es un momento de cuidar tu salud y bienestar. Consultas médicas o chequeos serán especialmente efectivos, así que no los postergues. Para revitalizar tu piel, una mascarilla de arcilla limpiará en profundidad, dejando tu rostro fresco y renovado, potenciando tanto la salud como la apariencia.

06/21 – 07/20

El deseo romántico se renueva e intensifica. Si te atrae alguien y no te animabas a acercarte, este es el momento ideal para actuar. Aprovecha tus encantos y estrategias secretas, recordando que la entrega y la creatividad pueden reavivar la pasión y fortalecer la conexión presente.

07/21 – 08/21

Llegó el momento de hablar con tus seres queridos y sacar a la luz asuntos del pasado. Afrontarlos con compromiso ayudará a sanar viejas heridas. También establecerás una conexión con tus ancestros, reconociendo tu linaje y sintiéndote orgulloso de la fuerza que llevas dentro.

08/22 – 09/22

La comunicación con compañeros, hermanos o vecinos será clave, tocando temas que movilizan emociones profundas. Te tomarás tiempo para analizar información, ideas y sugerencias, procesándolas con cuidado. Transformarás tu pensamiento aprendiendo sobre ti mismo y la naturaleza humana.

09/23 – 10/22

Es un buen momento para revisar tus ingresos y gastos y planear tus finanzas. Consultar a un experto te será útil. Descubrirás recursos que te ayudan a mantener y aumentar tu dinero, y tu intuición te guiará para prosperar y seguir adelante.

10/23 – 11/22

Con la Luna en tu signo, la intensidad emocional se potencia y tu temperamento se hace más evidente. Te dejarás guiar por motivaciones profundas y tus deseos se fortalecerán. Permite que esta energía circule y actúa con decisión, siguiendo tus instintos y fuerza interna.

11/23 – 12/20

Te volcarás hacia tu mundo interior, explorando emociones y buscando los mensajes ocultos en sueños y percepciones. Considera la posibilidad de iniciar psicoterapia o investigar astrología. La introspección te permitirá comprender mejor tus motivaciones y profundizar tu autoconocimiento.

12/21 – 01/19

En asociaciones o grupos se generará una energía poderosa. Gracias a tu inteligencia emocional lograrás moverte entre tendencias opuestas. Tu autodeterminación permitirá llevar a cabo cambios significativos en tu entorno. A través del intercambio se potenciarán vínculos de amistad.

01/20 – 02/18

Tu vida profesional entra en fase de gran desarrollo, demandando mayor compromiso y esfuerzo. Será un momento ideal para mejorar tu reputación y destacar ante colegas, demostrando capacidad para enfrentar desafíos y superar crisis. Tu dedicación abrirá nuevas oportunidades de reconocimiento.

02/19 – 03/20

Tu perspectiva se ampliará y te impulsará a defender tus ideales con convicción. Te acercarás a alguien que te beneficiará espiritualmente y te mostrará un nuevo camino. La lucha por tus creencias y la búsqueda de enseñanzas fortalecerá tu desarrollo personal y propósito.