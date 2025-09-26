Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 septiembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 26 septiembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de septiembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Negociaciones sobre finanzas, inversiones o bienes compartidos se verán favorecidas. Además, el deseo de intimidad con tu pareja se intensificará, brindando satisfacción física y emocional. Aprovecha este impulso para conocerte mejor a ti mismo y profundizar la conexión en el lecho.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu vida en pareja te brindará la oportunidad de trasmutar heridas, sanar y dejar atrás resentimientos. La persona que amas podría hacerte una revelación. Esta etapa permitirá profundizar en la conexión, resolver asuntos pendientes y fortalecer el compromiso mutuo.
Géminis
05/21 – 06/20
Es un momento de cuidar tu salud y bienestar. Consultas médicas o chequeos serán especialmente efectivos, así que no los postergues. Para revitalizar tu piel, una mascarilla de arcilla limpiará en profundidad, dejando tu rostro fresco y renovado, potenciando tanto la salud como la apariencia.
Cáncer
06/21 – 07/20
El deseo romántico se renueva e intensifica. Si te atrae alguien y no te animabas a acercarte, este es el momento ideal para actuar. Aprovecha tus encantos y estrategias secretas, recordando que la entrega y la creatividad pueden reavivar la pasión y fortalecer la conexión presente.
Leo
07/21 – 08/21
Llegó el momento de hablar con tus seres queridos y sacar a la luz asuntos del pasado. Afrontarlos con compromiso ayudará a sanar viejas heridas. También establecerás una conexión con tus ancestros, reconociendo tu linaje y sintiéndote orgulloso de la fuerza que llevas dentro.
Virgo
08/22 – 09/22
La comunicación con compañeros, hermanos o vecinos será clave, tocando temas que movilizan emociones profundas. Te tomarás tiempo para analizar información, ideas y sugerencias, procesándolas con cuidado. Transformarás tu pensamiento aprendiendo sobre ti mismo y la naturaleza humana.
Libra
09/23 – 10/22
Es un buen momento para revisar tus ingresos y gastos y planear tus finanzas. Consultar a un experto te será útil. Descubrirás recursos que te ayudan a mantener y aumentar tu dinero, y tu intuición te guiará para prosperar y seguir adelante.
Escorpio
10/23 – 11/22
Con la Luna en tu signo, la intensidad emocional se potencia y tu temperamento se hace más evidente. Te dejarás guiar por motivaciones profundas y tus deseos se fortalecerán. Permite que esta energía circule y actúa con decisión, siguiendo tus instintos y fuerza interna.
Sagitario
11/23 – 12/20
Te volcarás hacia tu mundo interior, explorando emociones y buscando los mensajes ocultos en sueños y percepciones. Considera la posibilidad de iniciar psicoterapia o investigar astrología. La introspección te permitirá comprender mejor tus motivaciones y profundizar tu autoconocimiento.
Capricornio
12/21 – 01/19
En asociaciones o grupos se generará una energía poderosa. Gracias a tu inteligencia emocional lograrás moverte entre tendencias opuestas. Tu autodeterminación permitirá llevar a cabo cambios significativos en tu entorno. A través del intercambio se potenciarán vínculos de amistad.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu vida profesional entra en fase de gran desarrollo, demandando mayor compromiso y esfuerzo. Será un momento ideal para mejorar tu reputación y destacar ante colegas, demostrando capacidad para enfrentar desafíos y superar crisis. Tu dedicación abrirá nuevas oportunidades de reconocimiento.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu perspectiva se ampliará y te impulsará a defender tus ideales con convicción. Te acercarás a alguien que te beneficiará espiritualmente y te mostrará un nuevo camino. La lucha por tus creencias y la búsqueda de enseñanzas fortalecerá tu desarrollo personal y propósito.