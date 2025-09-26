window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 26 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu vida profesional entra en fase de gran desarrollo, demandando mayor compromiso y esfuerzo. Será un momento ideal para mejorar tu reputación y destacar ante colegas, demostrando capacidad para enfrentar desafíos y superar crisis. Tu dedicación abrirá nuevas oportunidades de reconocimiento.

Horóscopo de amor para Acuario

Las personas te ayudan cuando compartes tus pensamientos e ideas con ellos en una manera abierta amigable. Puede ser que descubras que alguien más que no te habías dado cuenta también comparta aspiraciones similares a la tuya. Todo aquello que hagas en unión con otros tiene una calidad dinámica añadida. Usando las oportunidades que tus amigos de las redes sociales tienen para ofrecerte, cualquier cosa que hagas en unión con ellos tiene una calidad dinámica añadida.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

