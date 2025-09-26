Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 septiembre de 2025

En asociaciones o grupos se generará una energía poderosa. Gracias a tu inteligencia emocional lograrás moverte entre tendencias opuestas. Tu autodeterminación permitirá llevar a cabo cambios significativos en tu entorno. A través del intercambio se potenciarán vínculos de amistad.

Horóscopo de amor para Capricornio Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Capricornio Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.