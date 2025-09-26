window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Con la Luna en tu signo, la intensidad emocional se potencia y tu temperamento se hace más evidente. Te dejarás guiar por motivaciones profundas y tus deseos se fortalecerán. Permite que esta energía circule y actúa con decisión, siguiendo tus instintos y fuerza interna.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

