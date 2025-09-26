Horóscopo de hoy para Géminis del 26 septiembre de 2025

Es un momento de cuidar tu salud y bienestar. Consultas médicas o chequeos serán especialmente efectivos, así que no los postergues. Para revitalizar tu piel, una mascarilla de arcilla limpiará en profundidad, dejando tu rostro fresco y renovado, potenciando tanto la salud como la apariencia.

Horóscopo de amor para Géminis Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Géminis Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.