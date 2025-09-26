Horóscopo de hoy para Leo del 26 septiembre de 2025

Llegó el momento de hablar con tus seres queridos y sacar a la luz asuntos del pasado. Afrontarlos con compromiso ayudará a sanar viejas heridas. También establecerás una conexión con tus ancestros, reconociendo tu linaje y sintiéndote orgulloso de la fuerza que llevas dentro.

Horóscopo de amor para Leo Compartes conversaciones honesta y abiertas con tu pareja y disfrutan la experiencia de estar juntos. Muchas ideas ingeniosas y pensamientos creativos te permiten perderte en una variedad de posibilidades. Reúne tus pensamientos y planea con calma tus actividades a largo plazo, un futuro para pasar con tu pareja.

Horóscopo de dinero para Leo Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.