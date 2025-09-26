window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 26 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 26 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Tu perspectiva se ampliará y te impulsará a defender tus ideales con convicción. Te acercarás a alguien que te beneficiará espiritualmente y te mostrará un nuevo camino. La lucha por tus creencias y la búsqueda de enseñanzas fortalecerá tu desarrollo personal y propósito.

Horóscopo de amor para Piscis

Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Piscis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Piscis
Trending
Contenido Patrocinado
Trending