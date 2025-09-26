window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 26 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 26 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La comunicación con compañeros, hermanos o vecinos será clave, tocando temas que movilizan emociones profundas. Te tomarás tiempo para analizar información, ideas y sugerencias, procesándolas con cuidado. Transformarás tu pensamiento aprendiendo sobre ti mismo y la naturaleza humana.

Horóscopo de amor para Virgo

Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Horóscopo de dinero para Virgo

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending