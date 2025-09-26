Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 26 de septiembre.

Leo: hoy es un día que te invita a mantener los pies sobre la tierra

En la salud, podrías sentir tensión acumulada en hombros y espalda, lo que indica que necesitas soltar cargas emocionales tanto como físicas; un poco de ejercicio o meditación será clave para tu bienestar.

En el ámbito familiar, surgirán momentos de unión sincera, aunque deberás ceder en ciertos detalles para evitar choques de carácter.

En el trabajo, una oportunidad inesperada podría ponerte en el centro de atención; tu liderazgo será valorado, pero cuidado con la impaciencia, pues podrías tomar decisiones apresuradas.

En el amor, quienes están en pareja disfrutarán de una jornada llena de complicidad, mientras que los solteros podrían recibir un mensaje inesperado que les despierte ilusión.

En la suerte, una coincidencia curiosa puede convertirse en una oportunidad de prosperidad, especialmente en temas de dinero o nuevas alianzas.

Consejo del día: controla tu ímpetu y ganarás más de lo que imaginas.

Números de la suerte: 7, 56, 149, 278, 421.