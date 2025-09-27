window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 27 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 27 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

Apuntarás a una mayor seguridad económica. Mantendrás enfoque y responsabilidad en el trabajo, destacándote por tu organización y disciplina. Tendrás estabilidad y orden en tus asuntos materiales. Aprovecha esta energía para administrar recursos eficientemente y consolidar tu realidad financiera.

Horóscopo de amor para Libra

Compartes conversaciones beneficiosas y que ayudan a los que quieres. Ellos valoran tu opinión y te es fácil convencerlos de tu punto de vista. Ten cuidado de no volverte muy terco ya que habrá muchas ocasiones cuando encontraras que es necesario descansar en un consejo sincero y en ideas dadas por otros.

Horóscopo de dinero para Libra

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraLibra

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

