Redadas aumentan número de perros en albergues de animales

Las redadas migratorias han impactado hasta los albergues de animales, ya que familiares y amigos de los detenidos y deportados han entregado sus mascotas a estos centros en el condado de Los Ángeles. Algunos perros han sido encontrados deambulando por las calles.

Por esta razón, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís hizo un llamado a los angelinos para que adopten perros de los albergues.

“Estamos viendo que cada vez son más las mascotas que se entregan a los refugios, ya que nuestras comunidades continúan enfrentando las consecuencias de los incendios forestales y las redadas migratorias”, declaró la supervisora Solís.

“El Mes de la Adopción de Perros en Refugios es una excelente oportunidad para ayudar a un perro que lo necesita y, al mismo tiempo, brindar apoyo a los albergues que se preparan para acoger a aún más animales desplazados”.

Dijo que esta campaña no se limita a una simple declaración, “es un compromiso para atender las necesidades de nuestra comunidad, lo que incluye el bienestar de los animales que tenemos bajo nuestro cuidado”.

La supervisora Hilda Solís promueve la adopción de perros. (Cortesía Oficina Supervisora Solís)

Desde que comenzaron las redadas masivas contra inmigrantes en junio, 56 animales han sido entregados a los centros de bienestar animal del condado debido a que sus dueños o familiares fueron detenidos o deportados.

Al menos 30 de esos animales fueron recibidos por el centro de Baldwin Park, según el Departamento de Control y Bienestar Animal del condado.

Este centro ha registrado el mayor número de animales entregados en relación con las operaciones de control de inmigración. Estos casos suelen ocurrir en grupos, ya que en una sola redada pueden ser detenidas varias personas.

El mes de adopción de perros en refugios se celebra en el condado de Los Ángeles del 1 al 31 de octubre, y es una proclamación para fomentar las adopciones de mascotas durante todo el mes en los siete centros de bienestar animal del condado.

Impulsada por la supervisora Solís surge en un momento en que los albergues de todo el condado de Los Ángeles experimentan un mayor impacto debido a las recientes medidas de control de inmigración.

Esta iniciativa coincide con el lanzamiento de la campaña de adopción “Read to Rover” del Departamento de Control y Bienestar Animal, que ofrece la adopción gratuita a quienes dediquen tiempo a leer en voz alta a los perros del refugio.

Además todas las bibliotecas del condado de Los Ángeles contarán con exposiciones sobre la adopción de perros, con libros sobre el cuidado de mascotas, información sobre razas y comportamiento animal.

“El condado de Los Ángeles se enorgullece de declarar octubre como el ‘Mes de la adopción de perros en refugios’, y reafirmamos nuestro compromiso de promover la concienciación y apoyar los eventos de adopción”, declaró la supervisora Solis.

“En un momento en que nuestras comunidades aún se están recuperando de los incendios forestales de enero y enfrentan las consecuencias de las redadas migratorias, es más evidente que nunca que, al cuidar de los animales, también cuidamos de las personas”.

Señaló que esta iniciativa garantiza que extendamos la compasión a todos los seres vivos, a la vez que contribuimos a fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades.

El condado de Los Ángeles continúa enfrentando una crisis persistente en el bienestar animal, caracterizada por el alto número de animales que llegan a los refugios y la limitada capacidad de atención.

Este problema suele estar relacionado con cuestiones sociales y ambientales más amplias, como la inseguridad habitacional, los desastres naturales, las emergencias climáticas y las redadas migratorias.

El Departamento de Control y Bienestar Animal ha registrado las mascotas que fueron entregadas o encontradas en situación de calle debido a la deportación de sus dueños. Hasta septiembre, se ha confirmado que al menos 40 mascotas fueron entregadas por esta razón.

Estos animales, indica la proclamación, a menudo desplazados durante las redadas, ilustran la necesidad urgente de abordar la relación entre el bienestar animal y los problemas sistémicos que enfrentan muchos residentes del condado.

En respuesta, la moción de Solís instruye al Departamento de Control y Bienestar Animal y a la Oficina de Asuntos Inmigratorios a implementar una campaña de divulgación cultural e idiomática.

La campaña tiene como objetivo informar a las familias con mascotas, fomentar las adopciones y promover el acceso a los recursos del condado.

“Me enorgullece haber copatrocinado esta moción para declarar octubre como el Mes de la Adopción de Mascotas en nuestro condado”, declaró Kathryn Barger, presidenta de la Junta de Supervisoras del condado de Los Ángeles.

“Esta iniciativa no solo salva vidas promoviendo las adopciones, sino que también sensibiliza sobre los problemas que enfrentan las familias y sus mascotas en situaciones de crisis”.

Dijo que al combinar la empatía con la educación comunitaria, podemos fortalecer el vínculo entre personas y animales y crear vecindarios más resilientes.

“La proclamación también refleja un cambio cultural hacia la tenencia de mascotas, especialmente entre los jóvenes, y destaca la importancia de la educación pública”.

Tras los devastadores incendios de enero de Eaton y Palisades, a petición de la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena, las autoridades del condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles, brindaron asistencia a casi 4000 animales afectados.