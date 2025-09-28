Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 28 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 28 de septiembre.

Aries

El domingo llega con un aire ligero que invita a bajar el ritmo y dejar que la tranquilidad marque el paso. Es un día para reír con quienes quieres, salir sin planes fijos o simplemente quedarte en casa disfrutando del silencio y de pequeños placeres que te recargan. Todo parece fluir con suavidad, como si el tiempo se acomodara para que no existan las prisas.

En lo personal, este día te abre la puerta a rodearte de quienes suman calma y alegría o a regalarte momentos solo tuyos, entre música, charlas relajadas y pausas que se sienten necesarias. Lo que vivas en este domingo, entre descanso y autenticidad, se convertirá en esa energía serena que te acompañará después.

Consejo: disfruta sin apuro, combina la calma con lo que te haga sonreír y deja que este domingo sea tu mejor refugio.