Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 septiembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2025.

03/21 – 04/19

Te espera una gran oportunidad desde tierras lejanas. Acógela con entusiasmo, aunque implique ajustes en tu rutina diaria. Este regalo del universo traerá experiencias enriquecedoras. Prepárate para recibir lo que el destino tiene reservado. Permite que tu vida avance de manera positiva.

04/20 – 05/20

Se avecinan experiencias que expandirán tu vida sexual. Permítete fluir sin enredarte en expectativas románticas. La pasión y entrega estarán presentes si te abres a nuevas rutas sin restricciones. El erotismo te invitará a explorar y descubrir aspectos inéditos de tu intimidad.

05/21 – 06/20

Una historia de amor del pasado podría reaparecer, pero no te detengas en lo que fue. Has cambiado y crecido; ahora tu realidad es diferente, con nuevos dones y deseos. Permite que el pasado inspire, pero mantén el enfoque en el crecimiento y la evolución de tu vida romántica.

06/21 – 07/20

Los coqueteos en el trabajo son habituales, pero ahora conviene mantener la concentración. Evita que las distracciones románticas afecten tu desempeño. Durante la jornada laboral, enfócate en tus tareas y reserva los pensamientos afectivos para después. La eficiencia te llevará por buen camino.

07/21 – 08/21

Tu corazón arderá como un fuego inextinguible y esa pasión será tu carta más fuerte en el amor. No necesitas impresionar con regalos materiales o gestos costosos. Permite que tu intensidad se exprese libremente. El amor auténtico no se compra, se siente y expresa.

08/22 – 09/22

La felicidad puede mostrarse desde diferentes perspectivas. Escucha con atención las necesidades y expectativas de tus seres queridos, transmitiendo tu afecto de una forma clara y comprensible. La verdadera armonía familiar transcurre en un camino de comprensión que enriquece.

09/23 – 10/22

Evocar historias de amor pasadas puede teñir tus conversaciones de cierta melancolía. Este es un momento ideal para dejar atrás tristezas y abrir espacio a la alegría compartida. Concéntrate en disfrutar experiencias actuales, rodeado de personas que te inspiran. La vida siempre trae nuevas oportunidades.

10/23 – 11/22

La clave será administrar con sabiduría tus recursos. Evita gastar en salidas innecesarias o asumir compromisos financieros que no puedes sostener. Tus verdaderos amigos entenderán que debes priorizar tus necesidades. Este es un buen momento para darte lo que mereces.

11/23 – 12/20

Con la Luna iluminando tu signo sentirás una renovada confianza. Estarás en la encrucijada entre tu espontaneidad natural y la imagen impecable que otros esperan. No te preocupes demasiado: avanza fiel a ti mismo. Mantén tu autenticidad, pero sé considerado con las expectativas de tu entorno.

12/21 – 01/19

Tu espíritu te invitará a un viaje hacia tu templo interior, como si fueras un explorador en un ámbito nuevo. Comprenderás que esta travesía no es hacia afuera, sino hacia adentro. Descubrirás que la plenitud nace en ti, incluso si eso implica posponer planes externos para dedicarte a tu mundo espiritual.

01/20 – 02/18

Se abren encuentros con personas que aportan nuevas perspectivas a tu vida. Una atracción podría despertar tu curiosidad, aunque notarás que no todo fluye con naturalidad. Si tus deseos entran en tensión con el bienestar del grupo, será importante dar un paso atrás.

02/19 – 03/20

Estás atravesando un pasaje romántico que ilumina tu vida, pero no olvides que también tienes metas que te impulsan. El amor puede florecer sin frenar tu camino profesional. Quien te valore de verdad estará a tu lado, celebrando cada logro y cada sueño contigo.