Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu espíritu te invitará a un viaje hacia tu templo interior, como si fueras un explorador en un ámbito nuevo. Comprenderás que esta travesía no es hacia afuera, sino hacia adentro. Descubrirás que la plenitud nace en ti, incluso si eso implica posponer planes externos para dedicarte a tu mundo espiritual.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
