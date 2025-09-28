Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 septiembre de 2025

Tu espíritu te invitará a un viaje hacia tu templo interior, como si fueras un explorador en un ámbito nuevo. Comprenderás que esta travesía no es hacia afuera, sino hacia adentro. Descubrirás que la plenitud nace en ti, incluso si eso implica posponer planes externos para dedicarte a tu mundo espiritual.

Horóscopo de amor para Capricornio Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.