Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 septiembre de 2025

La clave será administrar con sabiduría tus recursos. Evita gastar en salidas innecesarias o asumir compromisos financieros que no puedes sostener. Tus verdaderos amigos entenderán que debes priorizar tus necesidades. Este es un buen momento para darte lo que mereces.

Horóscopo de amor para Escorpio Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.