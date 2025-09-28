Horóscopo de hoy para Géminis del 28 septiembre de 2025

Una historia de amor del pasado podría reaparecer, pero no te detengas en lo que fue. Has cambiado y crecido; ahora tu realidad es diferente, con nuevos dones y deseos. Permite que el pasado inspire, pero mantén el enfoque en el crecimiento y la evolución de tu vida romántica.

Horóscopo de amor para Géminis Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Géminis La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.