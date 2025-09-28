Horóscopo de hoy para Leo del 28 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu corazón arderá como un fuego inextinguible y esa pasión será tu carta más fuerte en el amor. No necesitas impresionar con regalos materiales o gestos costosos. Permite que tu intensidad se exprese libremente. El amor auténtico no se compra, se siente y expresa.
