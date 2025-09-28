window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 28 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

Evocar historias de amor pasadas puede teñir tus conversaciones de cierta melancolía. Este es un momento ideal para dejar atrás tristezas y abrir espacio a la alegría compartida. Concéntrate en disfrutar experiencias actuales, rodeado de personas que te inspiran. La vida siempre trae nuevas oportunidades.

Horóscopo de amor para Libra

En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Libra

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

