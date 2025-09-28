window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 28 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Estás atravesando un pasaje romántico que ilumina tu vida, pero no olvides que también tienes metas que te impulsan. El amor puede florecer sin frenar tu camino profesional. Quien te valore de verdad estará a tu lado, celebrando cada logro y cada sueño contigo.

Horóscopo de amor para Piscis

Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Piscis

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Te estas complaciendo con muchas fantasías sexuales y deliciosas ideas pecadoras a cerca de como puedes intensificar tu relación sexual. ¡Cálmate y convierte tus sueños en realidad! Claro que no será fácil porque estas siendo muy flojo. Comprométete estableciendo la agenda tu mismo para que tu pareja haga el trabajo. Después de poco, tú también tendrás que hacer el esfuerzo.

