Horóscopo de hoy para Virgo del 28 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La felicidad puede mostrarse desde diferentes perspectivas. Escucha con atención las necesidades y expectativas de tus seres queridos, transmitiendo tu afecto de una forma clara y comprensible. La verdadera armonía familiar transcurre en un camino de comprensión que enriquece.

Horóscopo de amor para Virgo

El amor está en el aire y es perfecto para el romance. Sintiéndote cerca de tu pareja encuentras difícil estar alejado de ella y ella siente lo mismo y esto hace que puedan experimentar más formas de hacer el amor. Si eres soltero tu confianza en ti mismo te hace aparecer más atractivo y no estarás solo por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
