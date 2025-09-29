window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 29 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Un espíritu de unión prevalecerá en tus grupos, fortaleciendo vínculos de compañerismo. A través de tus palabras transmitirás entusiasmo, despertando ideales compartidos e inspirando confianza en quienes te rodean. Te convertirás en un guía capaz de impulsar causas colectivas con pasión.

Horóscopo de amor para Acuario

Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Acuario

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

