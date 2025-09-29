Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Percibirás en tu interior que una etapa ha llegado a su fin a través de vías exitosas. Los balances serán favorables y eso te dará serenidad. Es buen momento para realizar un sencillo ritual de cierre y expresar gratitud por los apoyos recibidos en el camino.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending