Horóscopo de hoy para Leo del 29 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Personas ingeniosas llegarán para inspirarte, despertando tu deseo de expresarte con libertad. Aprovecha la energía para realizar actividades recreativas: desde deportes y juegos hasta espectáculos al aire libre. La clave será disfrutar de la vida, dejando que la alegría guíe cada momento.
