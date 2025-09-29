window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 29 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Hay condiciones favorables para desarrollarte profesionalmente y alcanzar reconocimiento. Una buena estratégica te permitirá destacar, abrir camino al ascenso y consolidar logros. Con empeño y visión clara, obtendrás renombre, respeto y la satisfacción de ocupar el lugar que legítimamente mereces.

Horóscopo de amor para Piscis

Si te sientes hastiado y no tienes ninguna chispa, tu vida romántica es probable que no camine mucho. Si te sientes frustrado no te molestes en tratar de pasar tiempo con los demás solo por desesperación o les hagas demandas injustificadas. Haz tiempo para ti mismo y descubre tus propias necesidades. Todo lo demás se arregla por sí mismo.

Horóscopo de dinero para Piscis

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

