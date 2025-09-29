window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 29 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Este período será ideal para invertir en la renovación de tu hogar y los espacios que habitas. Pintar, redecorar, cambiar cortinas o tapizados traerá vitalidad. Estos movimientos repercutirán en tu estado de ánimo, devolviéndote entusiasmo y confort. Descubrirás placer en cada rincón de tu escenario íntimo.

Horóscopo de amor para Virgo

Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Virgo

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

