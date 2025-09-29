Por contaminación radiactiva y listeria, FDA también ordena retirar especias y productos de charcutería

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), tras el retiro masivo de camarones del mercado, advierte sobre otra serie de productos perjudiciales para el consumo humano. Entre estos están ahora en la mira algunas especies, que acusan de posible contaminación radiactiva; y productos de charcutería que pueden contener la bacteria listeria.

Así, los reguladores federales han detectado una posible contaminación radiactiva en un segundo producto alimenticio enviado a EE.UU. desde Indonesia. Por eso, bloquearon la importación de todas las especias de PT Natural Java Spice de Indonesia después de que los inspectores detectaran cesio 137 en un envío de clavo de olor enviado a California. Los registros oficiales indican que la empresa envió aproximadamente 200,000 kilogramos (440,000 libras) de clavo de olor a Estados Unidos este año.

Esto sigue a la alerta de importación impuesta en agosto a la empresa PT Bahari Makmuri Sejati, o BMS Foods, que envía millones de libras de camarones a los EE.UU. cada año.

El cesio 137 es un isótopo radiactivo que se crea como subproducto de reacciones nucleares, como bombas, pruebas, operaciones de reactores y accidentes.

Listeria encontrada en comidas

Por otra parte, las autoridades sanitarias federales advierten a los consumidores que no coman ciertas comidas de pasta para calentar y comer que se venden en Walmart y Trader Joe’s, porque supuestamente pueden estar contaminadas con la bacteria listeria previamente vinculada a un brote mortal, reseña Associated Press (AP).

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) actualizó una alerta de salud pública para incluir el Fettucine Alfredo de Pechuga de Pollo Ennegrecida al Estilo Cajún de Trader Joe’s, vendido en bandejas de plástico de 473 g. Los productos tienen fechas de caducidad del 20, 24 y 27 de septiembre y aún podrían estar en los refrigeradores de los clientes. Las comidas afectadas tienen el número P-45288 dentro del sello de inspección del USDA, precisan.

También el USDA emitió una advertencia sobre los linguini Marketside con albóndigas de res y salsa marinara, que se venden en Walmart en bandejas de plástico transparente refrigeradas de 355 ml (12 onzas). Estos productos tienen fecha de caducidad del 22 de septiembre al 1 de octubre. Las comidas afectadas contienen los números de establecimientos “EST. 50784” y “EST. 47718” dentro del sello de inspección del USDA en la etiqueta. Se enviaron a tiendas Walmart de todo el país.

Muestra linguini con albóndigas de res y salsa marinara | Crédito: FDA, vía AP

Del mismo modo, se conoció que Albertsons Companies retiró del mercado varios de sus productos delicatessen elaborados en tiendas porque podrían contener la bacteria listeria. El gigante de supermercados con sede en Boise, Idaho, anunció la retirada de cinco productos de charcutería por contener un ingrediente retirado del mercado para la pasta de moño, elaborada por Nate’s Fine Foods.

Retiran millones de libras de perros calientes y salchichas

Todo no termina allí. Igualmente, están siendo retirados del mercado unos 58 millones de libras de salchichas de maíz y otros productos hechos con salchichas en palitos, debido a que podrían tener pedazos de madera incrustados en la masa, y varios consumidores han reportado lesiones hasta la fecha.

El problema surgió después de que Hillshire recibiera múltiples quejas de consumidores, según las notas de servicio.

Muestra los “Perritos de Maíz de la Feria Estatal” | Crédito: FDA, vía AP

De acuerdo a un aviso publicado el sábado por el USDA, el retiro del mercado cubre productos seleccionados “State Fair Corn Dogs on a Stick” y “Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick” de Hillshire Brands, con sede en Texas, que es una subsidiaria de Tyson Foods, añadió AP.

El Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria (FSIS) teme que algunos de estos productos retirados del mercado puedan encontrarse en refrigeradores y congeladores de hogares de todo Estados Unidos, así como en escuelas y otras instituciones. Además de venderse en línea y a minoristas de todo el país, la agencia señala que estos productos también se vendieron a distritos escolares e instalaciones del Departamento de Defensa.

Por lo tanto, se insta a los consumidores que estén en posesión de estos productos retirados del mercado que los desechen o los devuelvan al lugar de compra.

