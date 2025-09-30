window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 30 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 30 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Un logro importante marca una culminación. Es momento de replegarse y aprovechar la soledad como escudo frente a las asperezas externas. Descansar y reflexionar permitirá que tus esfuerzos previos decanten, consolidando tu ermita interior y cerrando ciclos pendientes del pasado.

Horóscopo de amor para Acuario

Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

