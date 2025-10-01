window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu mirada hacia la vida se volverá más luminosa, invitándote a disfrutar plenamente. Cada decisión que tomes estará teñida de amor, y será esa vibración la que abra caminos hacia la felicidad. Prepárate para una travesía colmada de realizaciones, aprendizajes valiosos y bendiciones constantes.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending