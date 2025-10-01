Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 octubre de 2025

Tu mirada hacia la vida se volverá más luminosa, invitándote a disfrutar plenamente. Cada decisión que tomes estará teñida de amor, y será esa vibración la que abra caminos hacia la felicidad. Prepárate para una travesía colmada de realizaciones, aprendizajes valiosos y bendiciones constantes.

Horóscopo de amor para Capricornio Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.