Horóscopo de hoy para Géminis del 1 octubre de 2025

Este es un tiempo propicio para gestionar negocios, herencias u operaciones financieras ventajosas. Llevarás a cabo transacciones que resultarán convenientes en tu entorno familiar. Gracias a tu bienestar anímico y a tu capacidad transformadora tendrá lugar un auténtico empoderamiento.

Horóscopo de amor para Géminis Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Géminis Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.