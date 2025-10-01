window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 1 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Este es un tiempo propicio para gestionar negocios, herencias u operaciones financieras ventajosas. Llevarás a cabo transacciones que resultarán convenientes en tu entorno familiar. Gracias a tu bienestar anímico y a tu capacidad transformadora tendrá lugar un auténtico empoderamiento.

Horóscopo de amor para Géminis

Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Géminis

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

