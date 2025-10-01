Horóscopo de hoy para Leo del 1 octubre de 2025

Llegará un ingreso extra que podrás destinar a embellecer tu entorno. Tal vez adquieras objetos que aporten armonía a tu hogar u oficina, haciendo tus días más agradables. Descubrirás que esos detalles estéticos no son superficiales: también elevan tu bienestar, tu ánimo y tu calidad de vida.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.