Horóscopo de hoy para Libra del 1 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Una energía espiritual consolidará tu lazo familiar. Honrarás a las mujeres de tu linaje, agradeciendo los valores heredados que sostienen tu presente. Desde esa raíz amorosa, surgirán gestos de gratitud y armonía que enriquecerán tu entorno, integrando las experiencias pasadas de forma constructiva.

Horóscopo de amor para Libra

Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Libra

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraLibra

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

