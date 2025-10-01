window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 1 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Tus intereses sociales se alinearán con los de tu pareja, abriendo puertas a amistades compartidas que enriquecerán experiencias y encuentros. Si estás soltero, un evento concurrido traerá el cruce con alguien encantador. Las conexiones que surjan ampliarán tu mundo, inspirando un nuevo proyecto de vida.

Horóscopo de amor para Piscis

Si tu relación está bajo presión, estas malhumorado y poco entusiasta y tu pareja se enoja contigo por tu falta de atención, es probable que estés resentido. Se mas considerado co los demás y déjales saber porque no estas contento, y acepta que estas situaciones no necesariamente son un problema.

Horóscopo de dinero para Piscis

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

