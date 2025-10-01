Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 1 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 1 de octubre.

Leo: se abren puertas inesperadas en lo personal y laboral

En la salud, es momento de prestar atención a la alimentación y evitar los excesos que suelen venir acompañados de celebraciones o reuniones sociales. La vitalidad está de tu lado, pero pequeños descuidos podrían pasarte factura si no prestas atención a los detalles.

En el ámbito familiar, surgirán conversaciones que pueden unir aún más los lazos con quienes han estado a tu lado en momentos difíciles. Es un buen día para escuchar con paciencia y demostrar tu cariño sin reservas.

En el trabajo, tu creatividad brillará y podrías sorprender a tus superiores con una idea que, aunque arriesgada, tiene todo el potencial de dar buenos resultados. Confía en tu intuición y no tengas miedo de liderar.

En el amor, la pasión y el magnetismo natural de Leo estarán encendidos. Si tienes pareja, un gesto inesperado fortalecerá la relación y traerá momentos de complicidad. Si estás soltero, tu atractivo será imposible de ignorar, y podrías atraer a alguien que te sorprenda por su intensidad y forma de ver la vida.

La suerte se inclina a tu favor en pequeños detalles: un mensaje, una llamada o incluso un encuentro fortuito podrían cambiar el rumbo de tu día.

Consejo del día: usa tu carisma con humildad y el mundo te seguirá.

Números de la suerte: 17, 89, 144, 268, 399.