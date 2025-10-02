window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 2 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 2 de octubre.

Aries

La jornada se presenta con mucha energía y podrías sentir el impulso de resolver todo de golpe, especialmente en lo laboral. Sin embargo, es buen momento para dosificar esfuerzos y no caer en la prisa que te agota antes de tiempo. Recuerda que el fin de semana está cerca y lo mejor es llegar con calma, no desgastado.

En el terreno personal, una charla pendiente puede abrir la puerta a la claridad y dejar atrás tensiones que cargabas. Con tu familia, alguien cercano necesita un gesto sencillo de apoyo; estar disponible marcará la diferencia. Disfruta de lo que avanza bien y no te presiones por lo que todavía no se resuelve.

Consejo del día: escucha más de lo que hablas y no te precipites en tus decisiones. La paciencia y la serenidad serán las claves que te ayuden a cerrar la semana con ligereza.

