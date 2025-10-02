Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 2 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 2 de octubre.

Aries

La jornada se presenta con mucha energía y podrías sentir el impulso de resolver todo de golpe, especialmente en lo laboral. Sin embargo, es buen momento para dosificar esfuerzos y no caer en la prisa que te agota antes de tiempo. Recuerda que el fin de semana está cerca y lo mejor es llegar con calma, no desgastado.

En el terreno personal, una charla pendiente puede abrir la puerta a la claridad y dejar atrás tensiones que cargabas. Con tu familia, alguien cercano necesita un gesto sencillo de apoyo; estar disponible marcará la diferencia. Disfruta de lo que avanza bien y no te presiones por lo que todavía no se resuelve.

Consejo del día: escucha más de lo que hablas y no te precipites en tus decisiones. La paciencia y la serenidad serán las claves que te ayuden a cerrar la semana con ligereza.