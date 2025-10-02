window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 2 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

La Luna transitará tu signo, brindándote la oportunidad ideal para iniciar un proyecto y desplegar tus dotes organizativas. Podrías considerar una capacitación formal o incluso un viaje laboral que aporte opciones e incremente tu capacidad de alcanzar metas concretas mientras aprendes.

Horóscopo de amor para Capricornio

Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Capricornio

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending