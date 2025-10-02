Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 octubre de 2025

La Luna transitará tu signo, brindándote la oportunidad ideal para iniciar un proyecto y desplegar tus dotes organizativas. Podrías considerar una capacitación formal o incluso un viaje laboral que aporte opciones e incremente tu capacidad de alcanzar metas concretas mientras aprendes.

Horóscopo de amor para Capricornio Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Capricornio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.