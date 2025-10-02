Horóscopo de hoy para Géminis del 2 octubre de 2025

Afrontarás situaciones desafiantes con perseverancia, manteniéndote firme y estable. La guía de una figura de autoridad te mostrará cómo navegar momentos complejos, y tu habilidad para observar y actuar con estrategia te permitirá aprovechar cada dificultad como motor para transformarte y conectar con tu poder.

Horóscopo de amor para Géminis Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Géminis No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.