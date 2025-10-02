Horóscopo de hoy para Leo del 2 octubre de 2025

Será una instancia propicia para ejercitar tu voluntad y liberarte de hábitos que afectan tu bienestar físico y emocional. Presta atención a tu alimentación, come a horarios regulares y ajusta las porciones. Cuidar de ti mismo hará que tu organismo se restaure en una dinámica acorde a tu salud.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Leo ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.