window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 2 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Será una instancia propicia para ejercitar tu voluntad y liberarte de hábitos que afectan tu bienestar físico y emocional. Presta atención a tu alimentación, come a horarios regulares y ajusta las porciones. Cuidar de ti mismo hará que tu organismo se restaure en una dinámica acorde a tu salud.

Horóscopo de amor para Leo

Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Leo

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending