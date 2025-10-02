window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 2 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 2 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Será un buen momento para reorganizar tu hogar, pulir espacios o inaugurar nuevos estantes. Conseguirás instaurar una dinámica doméstica más útil, eficaz y productiva. También podrías acondicionar un ambiente destinado a tu oficina o trabajo, logrando mayor orden y funcionalidad en tu día a día.

Horóscopo de amor para Libra

Un cierto e indefinido toque de magia caracteriza tus relaciones. Definitivamente posees el potencial para el romance. Ya sea que tengas una relación de mucho tiempo o estés buscando una cita, encontraras la respuesta en tu propio círculo social. Tu placenteros encuentros dejan una impresión perdurable en las personas que conoces.

Horóscopo de dinero para Libra

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending