Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 2 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 2 de octubre.



Leo: la energía que proyectas te convierte en un imán para nuevas oportunidades

Aunque podrías sentir cierto cansancio, tu vitalidad se recupera rápido si cuidas tus horarios y evitas excesos. La salud te pide prestar atención al descanso y a mantener un equilibrio entre la actividad y la calma.

En la familia, será un día perfecto para poner en orden asuntos pendientes. Una charla sincera puede traer alivio y acercamiento, sobre todo con alguien que necesita sentir tu apoyo. No subestimes el poder de un gesto cariñoso, pues hoy puede marcar la diferencia en tus vínculos más cercanos.

En el trabajo, tu capacidad de liderazgo será clave para que un proyecto avance. Se abrirán puertas gracias a tu iniciativa, pero deberás mantener los pies en la tierra para no perderte entre tantas ideas. La concentración será tu mejor aliada para dar pasos firmes y ganar reconocimiento.

En el amor, Leo experimentará una mezcla de pasión y claridad. Si estás en pareja, la chispa se reaviva con planes inesperados y gestos románticos. Si estás soltero, alguien de tu entorno podría sorprenderte con una confesión que no esperabas, lo que pondrá a tu corazón en movimiento.

En la suerte, es un día favorable para tomar decisiones financieras inteligentes. Un dinero inesperado o una propuesta económica podría presentarse, y si la manejas con prudencia, se convertirá en un impulso importante para tus planes.

Consejo del día: escucha más, habla menos y tu entorno se abrirá.

Números de la suerte: 18, 73, 149, 256, 421.