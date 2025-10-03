Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 3 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 3 de octubre.

Leo: un día cargado de intensidad que pone a prueba tu capacidad de equilibrio

En la salud, tu cuerpo te pedirá un respiro: quizá no sean grandes molestias, pero sí señales de cansancio acumulado que requieren una pausa o un cambio en la rutina. Un paseo al aire libre o una breve desconexión digital puede darte la recarga que necesitas.

En el ámbito familiar, se perfila un momento de unión que te permitirá reforzar lazos. Alguien cercano puede buscar tu consejo o simplemente tu compañía, y tu presencia será clave para brindar estabilidad. Los pequeños gestos de afecto, como una llamada o una conversación en calma, tendrán un gran valor emocional.

En el trabajo, tu ambición se mezcla con la creatividad, lo que genera nuevas oportunidades. Es posible que surja una propuesta inesperada o que logres resolver un problema que parecía complicado. Hoy tu voz será escuchada, pero deberás evitar imponer tu voluntad con demasiada fuerza; el éxito estará en combinar liderazgo con diplomacia.

En el amor, la energía leonina brilla con intensidad. Si estás en pareja, habrá un espacio para reavivar la complicidad y hacer planes que fortalezcan la relación. Si estás soltero, una persona que parecía distante puede mostrar un interés evidente, encendiendo una chispa inesperada que podría cambiar tus perspectivas sentimentales.

En la suerte, será un día en el que podrías recibir noticias positivas relacionadas con el dinero, desde un pago retrasado hasta un golpe de fortuna en algo pequeño. Mantente abierto a esas señales y actúa con prudencia para sacarles el máximo provecho.

Consejo del día: mantén la calma ante la presión, tu serenidad será tu fuerza.

Números de la suerte: 9, 57, 112, 298, 374.