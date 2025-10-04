window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 4 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 4 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Recibirás la solidaridad que necesitas de tus seres cercanos. Sus perspectivas ayudarán a resolver dilemas del pasado que requieren cierre. Escuchar consejos será clave, y temas del hogar podrán resolverse gracias a la intervención benéfica de angelitos o entidades de luz.

Horóscopo de amor para Escorpio

Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

