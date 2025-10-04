Horóscopo de hoy para Géminis del 4 octubre de 2025

Con la Luna en el sector del extranjero, surgirán amistades con personas de otras regiones. También surgirán oportunidades de estudios que estimulen tu creatividad. Explorar, aprender y desarrollarte será tu entretenimiento favorito, mientras amplías horizontes y vives experiencias que enriquecen tu mundo.

Horóscopo de amor para Géminis La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Géminis Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.