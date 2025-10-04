window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 4 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 4 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Con la Luna en el sector del extranjero, surgirán amistades con personas de otras regiones. También surgirán oportunidades de estudios que estimulen tu creatividad. Explorar, aprender y desarrollarte será tu entretenimiento favorito, mientras amplías horizontes y vives experiencias que enriquecen tu mundo.

Horóscopo de amor para Géminis

La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Géminis

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraGéminis

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
