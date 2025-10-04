window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 4 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 4 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En el amor, la inteligencia y la palabra amable serán tus mejores aliados. Deslumbrarás con tu encanto al comunicar opiniones y expresar ideas. La creatividad te permitirá destacar, mostrando tu singularidad. Tus gestos y palabras dejarán huella, generando admiración en quienes te rodean.

Horóscopo de amor para Libra

Discute el plan con tu ser amado. Existen conversaciones intensas y deliberaciones que están en una etapa que es importante para los dos. Solo trabajando a través de detalles más ambiguos te formaras una imagen clara del panorama de tu relación. Si eres soltero, tus amigos se quedan contigo mostrándote entusiasmo y soporte en tus esfuerzos románticos.

Horóscopo de dinero para Libra

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

