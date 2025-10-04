Horóscopo de hoy para Piscis del 4 octubre de 2025

Es momento de liberarte de pensamientos que perturban tu ánimo. Identifica palabras o situaciones que causaron conflicto, ofrece disculpas, suelta resentimientos y aplica el bálsamo sanador del perdón. Al liberarte internamente, elevas tu espíritu y contribuyes al bienestar de quienes te rodean.

Horóscopo de amor para Piscis Parece que enamorarse se da por sí solo. Sin embargo es difícil hacer las elecciones correctas, tu capacidad de decisión es pobre. Si no consideras cuidadosamente lo que estas haciendo puede ser difícil salir de la situación que has creado. Si ya tienes una relación de pareja, habla con ella sobre lo que quieres hacer.

Horóscopo de dinero para Piscis Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.